Num comunicado conjunto, o Ministério da Saúde cabo-verdiano e embaixada norte-americana na Praia avançaram que o lote de vacinas chegou a Cabo Verde em 24 de julho, doadas através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), em colaboração com o mecanismo Covax.

Os primeiros carregamentos de vacinas pediátricas são da Pfizer e servem para vacinar crianças dos 05 aos 11 anos contra a pandemia da covid-19, lê-se na mesma nota.

"Essas vacinas pediátricas fazem parte do compromisso do Presidente [norte-americano, Joe] Biden de doar vacina contra a covid-19 a países ao redor do mundo", explicaram as mesmas fontes.

Durante a Segunda Cimeira Global sobre a covid-19, realizada em maio, os Estados Unidos anunciaram o compromisso de expandir os tipos de doação de vacinas eficazes e seguras, de modo a incluir doses de reforços e doses pediátricas, para acelerar a cobertura global de vacinas e atender à procura dos países parceiros por doses pediátricas para crianças de 05 a 11 anos.

"O alargamento da vacinação a crianças pode representar uma oportunidade para abranger populações de maior risco, aumentar a aceitação na comunidade e contribuir para melhoria no padrão de comportamento em relação à vacinação contra a covid-19", prosseguiu.

Com a chegada destas doses de vacinas, o Ministério da Saúde de Cabo Verde informou que vai organizar a sua distribuição nacional e oportunamente comunicará quando iniciará a vacinação contra a covid-19 para as crianças.

Esta é a sexta doação de vacinas contra a covid-19 dos Estados Unidos a Cabo Verde, sendo que a primeira foi em outubro de 2021 (100.100 doses da Moderna), a segunda, terceira e quarta doações em dezembro de 2021 (64.350, 70.200 e 65.520 doses da Pfizer respetivamente) e a quinta em março de 2022 (100.620 doses da Pfizer).

Desde o início da vacinação, em março de 2021, e até o dia 24 de julho de 2022, o país já vacinou com a primeira dose 98,3% da população adulta elegível e 85,6% com a segunda dose, 32,8% com a terceira dose e 73,1% dos adolescentes dos 12 aos 17 anos com duas doses.

Até terça-feira, o país tinha 110 casos ativos de covid-19, de um total de 62.095 casos positivos acumulados desde o início da pandemia, dos quais 61.521 recuperados e 409 óbitos.

RIPE // JH

Lusa/Fim