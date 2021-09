"Estes dispositivos salva-vidas fornecem oxigénio contínuo e de baixo fluxo aos pacientes que sofrem de baixos níveis de oxigénio no sangue", refere a nota.

Os aparelhos serão distribuídos por oito unidades de saúde da província de Nampula, norte de Moçambique, e estão avaliados em 60 mil dólares (50.700 euros).

A ajuda é uma resposta às necessidades identificadas pelo Ministério da Saúde moçambicano na luta contra a pandemia na província de Nampula.

"Estes concentradores são ideais para infraestruturas mais remotas e com poucos recursos, assegurando que os pacientes possam receber tratamento perto de casa, quando dele necessitam", refere o comunicado.

As máquinas criam uma fonte de oxigénio local potencialmente ilimitada, com um grau de pureza de 87-95%, extraindo o oxigénio do ar e filtrando outras substâncias presentes no ar, lê-se na nota de imprensa.

"Ao mesmo tempo que os doentes com sintomas graves de covid-19 são encaminhados para o centro de tratamento de covid-19 concebido na cidade de Nampula, estes dispositivos irão desempenhar um papel crucial no reforço da capacidade de resiliência de Moçambique à pandemia", disse a diretora da Missão da USAID no país, Helen Pataki, citada no comunicado.

Desde agosto de 2021, o Governo dos Estados Unidos investiu cerca de 51 milhões de dólares (43,1 milhões de euros) para prevenir, testar, detetar e tratar os casos de covid-19 em Moçambique.

Em julho, o Governo dos EUA. doou 302.400 vacinas de dose única da Johnson & Johnson a Moçambique, com doações adicionais de vacinas planeadas.

Moçambique soma 1.888 mortes por covid-19 e 148.552 casos, dos quais 93% recuperados e 197 internados.

A covid-19 provocou pelo menos 4.583.765 mortes em todo o mundo, entre mais de 221,81 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru

