O míssil dirigia-se para o local onde se encontrava um contratorpedeiro da classe Arleigh-Burke e foi destruído sem causar "nem feridos nem danos", de acordo com um comunicado do comando militar norte-americano no Médio Oriente (Centcom).

A agência britânica de segurança marítima UKMTO indicou também que dois mísseis explodiram hoje perto de um navio no sul do Iémen.

A empresa de gestão de riscos marítimos Ambrey relatou igualmente uma explosão na mesma área, junto de um petroleiro com bandeira do Panamá e afiliado à Índia.

As forças norte-americanas, por vezes em conjunto com o Reino Unido, levaram a cabo uma série de ataques contra os Huthis, em resposta ao aumento dos ataques deste grupo terrorista nas últimas semanas no Mar Vermelho e no Golfo de Aden.

Os Huthis, apoiados pelo Irão, controlam grande parte do Iémen, depois de quase uma década de guerra contra o Governo, num conflito que já provocou uma das piores crises humanitárias do mundo, segundo agências internacionais.

RJP // APN

Lusa/Fim