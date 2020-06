O reinício das aulas no ensino superior e no II ciclo do ensino secundário está previsto para 13 de julho próximo, mas "dependente da evolução da situação epidemiológica" à luz do decreto que determina situação de calamidade pública em Angola.

Segundo o presidente da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola (AEUPA), numa recente reunião os líderes dos estudantes universitários "não concordaram" com o recomeço das aulas por consideraram "muito cedo para preparação das condições".