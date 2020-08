Porto, 09 ago 2020 (Lusa) -- Os restaurantes chineses sofrem mais quebras no negócio do que os restaurantes nacionais devido ao estigma associado a produtos da China, país onde o novo coronavírus foi detetado pela primeira vez, e porque o turista asiático deixou de visitar Portugal.

"Muitas pessoas, de forma errada, faziam uma associação, muitas vezes por falta de informação e por receio, mas essencialmente não estão bem informadas, e pensavam que poderiam eventualmente ser infetados num restaurante chinês e isso obviamente não é verdade. São restaurantes seguros como tantos outros desde que cumpram as regras. Mas esse receio veio agudizar um pouco mais os problemas" sentidos pelos empresários chineses da restauração, destacou o presidente da associação nacional de restaurantes PRO.VAR, Daniel Serra.

O presidente da Liga dos Chineses em Portugal, Y Ping Chow, que é também dono do restaurante chinês no Porto -- King Long -- e presidente da Câmara de Comércio Portugal-China PME, avançou à agência Lusa que os empresários estão a registar quebras na ordem dos "50% a 60%" nos restaurantes chineses em Portugal, tanto ao nível da frequência em sala como no serviço de 'take away', assumindo também que a crise na restauração é mais severa junto dos restaurantes chineses, porque viviam muito da clientela asiática, que deixou de poder viajar para a Europa.

"Os restaurantes chineses tiveram uma quebra maior [do que os restaurantes portugueses], porque se trabalha muito com o turista asiático. Neste momento, há uma quebra muito grande neste tipo de turistas", reconheceu Y Ping Chow.

No Porto, o dono do restaurante King Long, aberto há mais de 45 anos no Largo Dr. Tito Fontes, junto à Travessa Alferes Malheiro, acrescenta que a quebra também se fez sentir junto dos clientes portugueses 'habitués', que estão também a sentir a crise económica, os cortes nos salários, passando a frequentar menos o espaço.

"Preferem restaurante de preços mais baixos", conta, salvaguardando que o restaurante chinês "não é caro", mas não será para "fazer refeições todos os dias".

Apesar da crise profunda instalada no setor da restauração chinesa, e que Ping Chow acredita que se mantenha mais um "ano e meio", as iguarias chinesas com mais procura no menu neste época de pandemia têm sido os "pratos de carne", principalmente de "pato e galinha", mas também "alguma vaca e porco", descreveu.

"Pato à Pequim ou pato lacado é muito conhecido e o cliente normalmente gosta", contou.

Gabriel Torres e a filha, Mafalda, decidiram quebrar o jejum de comida chinesa que fizeram durante a pandemia desde março e regressaram agora em agosto à "tradição familiar" de ir degustar um "shop soey de gambas", "arroz chao chao" e "pão chinês".

"É a primeira vez desde que começou a pandemia. Viemos comer o de sempre, que é a nossa tradição", contou Gabriel Torres, enquanto desinfetava as mãos à entrada do restaurante Chinês, o primeiro a abrir em Portugal há 54 anos e que faz parte programa Porto de Tradição, uma política que a Câmara do Porto implementou para salvaguardar o comércio local e tradicional.

O amante de gastronomia asiática assume que não tem medo de comida chinesa. "Temos de ter confiança nas instituições em Portugal como a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica)", declarou Gabriel Torres.

De forma envergonhada, por não dominar o idioma português, Chow Feng Ying , dona do Restaurante Chinês da Ponte, junto ao tabuleiro superior da Ponte Luís I, confessa à Lusa que o negócio "está muito mal", porque os turistas deixaram de ir ali comer.

"Está mesmo crise. Os turistas preferem comer português", explicou a empresária, referindo que, devido à pandemia, os clientes preferem ficar na esplanada do café português a comer "pão e a beber cerveja".

O restaurante Chinês, que antes do aparecimento do novo coronavírus fazia parte do roteiro dos turistas orientais que chegavam à cidade do Porto, regista atualmente quebras de 50% a 60% nos clientes.

A barreira cultural e linguística é também um entrave no acesso aos apoios governamentais aos empresários da restauração chinesa para que se consigam readaptar à nova realidade.

Segundo contou Daniel Serra, muitos empresários da restauração chinesa estão a "beneficiar do 'lay-off', mas não estão a beneficiar de outros apoios que existem, como por exemplo, o programa Adaptar", um programa implementado pelo Governo com benefícios a fundo perdido para adaptar o restaurante ao contexto de pandemia e que diz é "do desconhecimento da maioria".

O programa Adaptar prevê, por exemplo, o apoio à colocação das barreiras de acrílico, máscaras, sistemas de pagamento 'contactless' (sem contacto) ou site' de vendas de produtos, explicou.

A covid-19 é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

CCM//LIL

Lusa/Fim