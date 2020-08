As viagens para Cabo Verde dos cidadãos norte-americanos tinham aviso vermelho, o nível 4, de "não viajar", emitido pelo Departamento de Estado em 07 de agosto, conforme informação consultada pela Lusa, tendo passado à classificação de nível 3, de "reconsiderar a viagem", devido à covid-19, em 18 de agosto.

"A pandemia apresenta riscos sem precedentes e os alertas do Departamento de Estado levam em consideração os dados mais recentes sobre os riscos relacionados com a covid-19. Dadas as atuais condições globais, a maioria dos países ao redor do mundo está atualmente no nível 3 ou no nível 4", lê-se no aviso do Departamento de Estado norte-americano.