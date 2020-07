"Moçambique precisa reconhecer que enfrenta um grupo bem liderado, que se adapta com facilidade as condições que lhe são impostas e que está a saber aproveitar-se das lacunas e fraquezas do país, principalmente das Forças de Defesa e Segurança [FDS]", lê-se num relatório sobre a situação de segurança no país, elaborado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais da Universidade Joaquim Chissano.

Para os pesquisadores, embora "bem liderado", o grupo responsável pelas incursões armadas em Cabo Delegado mostra fragilidades.