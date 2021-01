A partir de segunda-feira, durante duas semanas, todas as empresas, incluindo comércio, que executam atividades não essenciais serão proibidas de funcionar entre as 20:00 e as 06:00, bem como ao fim de semana e feriados.

A decisão foi tomada após o estado experimentar um aumento acentuado nos casos e mortes por covid-19 nas últimas semanas.

"Sem vida não há economia. Sem existência, não há processo económico que sobreviva. Precisamos primeiro cuidar das pessoas, garantir que estejam vivas", disse Doria, numa conferência de imprensa.

O governo 'paulista' também anunciou o adiamento do início das aulas da rede estadual, previsto para 01 de fevereiro, e suspendeu a obrigatoriedade do retorno presencial dos alunos de todas as escolas do estado nas fases laranja e vermelha da quarentena.

São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia no país sul-americano, com 50.938 mortos e mais de 1,6 milhões de infetados, segundo o Ministério da Saúde brasileiro.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (214.147, em mais de 8,6 milhões de casos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

