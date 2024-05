Em declarações à imprensa, o ministro Robert Kalinak indicou que a intervenção iria durar três horas e meia e que "todos rezam para que a boa constituição do primeiro-ministro e a medicina moderna façam o seu trabalho".

O ministro da Defesa afirmou que "está absolutamente claro" que o atentado contra Fico "foi um ataque político" e merece uma reação em conformidade.

O governante falava aos jornalistas junto do Hospital Roosevelt, na localidade de Banská Bystrica, no centro do país, para onde o líder eslovaco foi transferido de helicóptero após sofrer o ataque.

Roberto Fico, de 59 anos, foi atingido no estômago por vários tiros, disparados junto da Casa da Cultura, na cidade de Handlova, localizada a cerca de 150 quilómetros a nordeste da capital.

A polícia isolou o local e o suspeito foi detido.

