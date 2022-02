"O espetáculo que homenageia a voz de Portugal inicia a sua 'tour' mundial a 17 de junho no Palais de Congrès de Paris e conta com a participação de Aurea, Cuca Roseta, Marco Rodrigues, Paulo de Carvalho e Sara Correia, que vão eternizar a memória de Amália com os fados de sempre", refere a promotora do espetáculo num comunicado hoje divulgado.

Considerada uma das melhores vozes do fado, uma figura nacional e internacional de referência da música portuguesa, Amália Rodrigues morreu aos 79 anos a 06 de outubro de 1999.

O espetáculo "Amar Amália" "promete, acima de tudo, lembrar, sentir e renovar o espírito da fadista, não sendo só para atingir o público de Amália, mas também atrair novas gerações pela voz de cantores que interpretam as suas próprias versões do reportório eternizado pela fadista".

A promotora de "Amar Amália" recorda que foi em Paris "que se deu a rampa de lançamento de Amália Rodrigues" para o mundo, e foi na capital francesa que a fadista, "em 1985, foi elevada ao grau de Comendadora da Ordem das Artes e das Letras de França".

A direção musical do espetáculo está a cargo de Marino de Freitas. Em palco, a acompanhar os cantores estarão Luís Guerreiro na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso na viola de fado, Marino de Freitas no baixo, Vicky Marques na percussão e Rúben Alves nas teclas.

O espetáculo "Amar Amália" realizou-se pela primeira vez em 2019, na altura para assinalar os 20 anos da morte da fadista.

