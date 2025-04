Lisboa, 03 abr 2025 (Lusa) -- O presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão apelou hoje a um avanço nos rastreios do cancro do pulmão, que ainda não arrancou, e da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), "importante causa" de internamento e mortalidade que continua subdiagnosticada.