Artur Correia avançou esta informação durante a conferência de imprensa, na cidade da Praia, ilha de Santiago, para fazer o ponto de situação diário da doença no país, e adiantou que a equipa é formada por médicos e enfermeiros epidemiologistas, com especialidade em medicina interna, geral e integral.

O porta-voz do Governo disse que dos 33 especialistas cubanos 13 médicos chegam para substituir outros que já estão no final do tempo de serviço nas diferentes ilhas do país.

Os especialistas vão reforçar a capacidade na Praia (Santiago), São Vicente e Boa Vista, as três ilhas até agora com casos confirmados do novo coronavírus.

"Vão reforçar a nossa equipa, fundamentalmente, na Praia, em São Vicente e na Boa Vista. Na Praia para reforçar toda a equipa da zona sul do país, em São Vicente para a ilha em primeiro lugar e também estar em 'stand by' para apoiar a zona norte e Boa Vista, para podermos enfrentar a epidemia que está em curso", sustentou Artur Correia.

O diretor nacional de Saúde referiu que os profissionais cubanos vão primeiro passar por um período de quarentena obrigatória e que só depois vão começar a trabalhar.

Em março, noutra conferência de imprensa, Artur Correia declarou que o Governo cabo-verdiano decidiu que todas as pessoas que regressarem ao país vindo do estrangeiro, nacionais ou não, deverão ficar em quarentena obrigatória nos hotéis designados para acolhimento.

Entretanto, numa nota de imprensa enviada esta tarde, o Ministério da Saúde cabo-verdiano anunciou para quinta-feira uma cerimónia de receção da "brigada médica cubana", que vai acontecer no Palácio do Governo, onde são realizadas diariamente as conferências de imprensa.

A iniciativa vai contar com a presença dos ministros da Saúde e Segurança Social, e dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, da embaixadora de Cuba em Cabo Verde e da encarregada de Negócios do Luxemburgo.

A equipa médica cubana chega a Cabo Verde no âmbito de uma cooperação tripartida que incluiu ainda o Luxemburgo, para reforçar o apoio do país no combate à epidemia do novo coronavírus.

Na conferência de imprensa, o diretor nacional de Saúde referiu ainda que foram detetados mais cinco casos positivos na cidade da Praia, que já tinham sido noticiados ao início da tarde, bem como mais nove casos suspeitos no país e 116 amostras estão pendentes.

Neste momento, Cabo Verde tem um total de 300 pessoas em quarentena domiciliária em diferentes ilhas.

Cabo Verde conta com um total de 73 casos confirmados de covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (54), Santiago (18) e São Vicente (1).

Um dos casos da Praia (Santiago) já foi considerado como recuperado da doença e o primeiro caso do país, confirmado em 19 de março, na ilha da Boa Vista, terminou na morte de um turista inglês, de 62 anos.

Além disso, outros dois turistas estrangeiros que estavam na Boa Vista, com covid-19 diagnosticado, regressaram ainda em março aos países de origem (Inglaterra e Países Baixos), pelo que permanecem ativos no país 69 casos, todos em situação considerada estável.

Desde sábado que está em vigor um segundo período de estado de emergência, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento.

A declaração do atual estado de emergência para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, está em vigor até às 24:00 de 02 de maio. Nas restantes seis ilhas do arquipélago, sem casos diagnosticados de covid-19, a prorrogação do estado de emergência é mais curto, até às 24:00 de sábado.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 179 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

