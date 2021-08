Segundo os valores divulgados, o número de novas infeções representa um aumento de 489 em relação a quarta-feira, mas as hospitalizações continuam a descer, registando uma queda de 7%.

A descida é também visível no número de mortes, com 121 nas últimas 24 horas, menos 23 do que na quarta-feira.

A covid-19 provocou pelo menos 4.392.364 mortes em todo o mundo, entre mais de 209,2 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.613 pessoas e foram registados 1.012.125 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

