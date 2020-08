A comunidade de Aragão continua a liderar a lista de mais casos diagnosticados nas últimas 24 horas, com 306 infeções, seguido do País Basco com 268, comunidade que corrigiu os seus dados e eliminou casos duplicados.

Segue-se a Andaluzia em terceiro lugar, com 202, e a Catalunha (200), de acordo com o último balanço divulgado pela autoridade de Saúde daquele país, segundo noticia a agência EFE.

A contagem global de hoje regista menos duas mortes face ao dia anterior, agora com um total de 28.579, com 65 destas a terem acontecido na última semana, não se registando as ocorridas em Madrid.

Das 65 mortes, 23 ocorreram em Aragão, 06 na Andaluzia, 06 na Comunidade Valenciana e Castela e Leão, e 03 na Galiza e Castela-La Mancha.

Apesar de não ter conseguido lançar toda a informação "devido a problemas técnicos", a comunidade de Madrid comunicou nas últimas 24 horas 654 novos casos confirmados através de testes PCR, praticamente o dobro dos 324 notificados na terça-feira, e ainda quatro mortes, tal como no dia anterior.

Com estes dados, o número de infeções detetadas nas últimas 24 horas pelas autoridades de Saúde subiu para 1.690, quase 200 mais que no dia anterior.

As infeções por covid-19 detetadas por teste PCR nos últimos sete dias aumentaram para 24.524, com a Catalunha a ser a região mais afetada com 4.834, seguida de Aragão (3.356), País Basco (2.235) e Andaluzia (1.862).

Em sentido contrário estão as comunidades de La Rioja, com 120, Astúrias (160) e Extremadura (191).

A taxa de incidência (os casos diagnosticados por 100 mil habitantes) é de 52,15 em Espanha, mas continua a ser muito desigual entre as regiões autónomas, variando de 254,38 em Aragão a 1099,14 em Navarra ou 101,23 no País Basco a 15,64 nas Astúrias ou 17,89 na Extremadura.

Nas duas últimas semanas, os casos subiram para 45.532, o que aumentou a taxa de incidência para 96,82.

Há ainda 3.908 casos de infetados com sintomas registados na última semana, a maioria deles na Catalunha (995), à frente da Andaluzia (406), Ilhas Baleares (262), Comunidade Valenciana (246) e Aragão (240).

O número de doentes que foram internados na última semana é agora de 864, face aos 805 registados no balanço de terça-feira, sendo o total desde o início da pandemia de 128.662.

Aragão surge em primeiro lugar com 225 internamentos nos últimos sete dias, seguido pela Comunidade Valenciana, com 98, e Andaluzia (78).

Destes, 49 foram internados nos cuidados intensivos na última semana, a maioria na Andaluzia (7), além da Comunidade Valenciana (6) e Navarra e Aragón, ambas com 5, sendo o total 11.912.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 743 mil mortos e infetou mais de 20,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

