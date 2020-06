Os serviços sanitários espanhóis também dão conta de 154 novos casos com a doença, elevando para 245.575 o total de infetados desde o início da pandemia.

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológico no país avança que já passaram pelos hospitais 124.806 pessoas com covid-19, tendo dado entrada na última semana 97.

O Ministério da Saúde atualizou hoje a meio do dia o número de mortes causadas pelo coronavírus para 28.313 notificados pelas comunidades autónomas até quinta-feira, mais 1.177 óbitos do que o último número, de 27.136, divulgado a 07 de junho.

Durante os últimos 12 dias foi feita com a ajuda dos serviços sanitários das comunidades autónomas espanholas uma "validação dos casos dos falecidos" que permitiu a "correção da série histórica" que foi apresentada hoje.

À margem de uma conferência de imprensa do ministro da Saúde espanhol e do diretor dos serviços de Alerta e Emergências Sanitárias, também foi revelado que no último mês foram detetados 34 surtos de covid-19 em todo o país, um deles transmitido numa viagem de trabalho a Lisboa de profissionais que foram infetados "no último surto" detetado em Portugal.

O estado de emergência em vigor em Espanha desde 15 de março vai terminar à meia-noite de sábado 20 de junho, altura em que também acabam os impedimentos à circulação de pessoas dentro do território espanhol.

A Espanha também antecipou para este domingo, 21 de junho, a abertura de fronteiras com todos os países do Espaço Schengen, mas manteve para 01 de julho a reabertura com Portugal, a pedido de Lisboa.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 454 mil mortos e infetou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (118.435) e mais casos de infeção confirmados (cerca de 2,2 milhões).

Seguem-se o Brasil (47.748 mortes, mais de 978 mil casos), Reino Unido (42.461 mortos, mais de 301 mil casos), a Itália (34.514 mortos e mais de 238 mil casos), a França (29.603 mortos, mais de 195 mil casos) e a Espanha (28.315 mortos, mais de 245 mil casos).

