Espanha alcança acordo com NATO que isenta país de gastar 5% do PIB em defesa

Madrid, 22 jun 2025 (Lusa) - O Governo espanhol chegou a um acordo com a NATO que isenta o país de se comprometer a gastar 5% do PIB em defesa, cujos pormenores serão explicados hoje pelo chefe do executivo, Pedro Sánchez, numa declaração institucional no Palácio de Moncloa.