Depois das derrotas com a Bélgica, campeã em título, e com a anfitriã República Checa, a seleção portuguesa conseguiu a primeira vitória no Eurobasket de 2025, num encontro em que ao intervalo vencia por 30-24.

Portugal terminou assim no terceiro lugar o Grupo C, à frente de Montenegro e atrás da Bélgica e da República Checa, que seguem para a fase final em Atenas e que hoje se defrontaram para decidir o primeiro lugar, com triunfo das atuais campeãs, por 72-70.

NFO // AO

Lusa/Fim