"Não é pressa rigorosamente nenhuma, há o cumprimento de estatutos, pura e simplesmente isso", afirmou aos jornalistas, à margem de uma visita a uma empresa de calçado, em Felgueiras, no distrito do Porto.

Na segunda-feira, a Comissão Política Nacional liderada por Rui Rio - presidente do PSD e recandidato ao cargo nas diretas que disputará com Paul Rangel em 27 de novembro - aprovou um cronograma que prevê que as concelhias deem as suas indicações até 25 de novembro e as distritais até dia 30, com as negociações entre estas estruturas e a direção a decorrer até dia 06 de dezembro.

De acordo com o cronograma, noticiado pelo Expresso online e confirmado pela Lusa, está previsto um Conselho Nacional para 07 de dezembro para aprovar as listas (com uma segunda possível reunião deste órgão a 10 do mesmo mês, caso as listas sejam chumbadas na primeira), e a entrega de listas nos tribunais em 15 de dezembro, antes do Congresso do PSD marcado para entre 17 e 19 de dezembro.

Questionado hoje sobre se não havia tempo para a escolha dos deputados após as eleições internas, Rui Rio respondeu: "Nas empresas por onde passei, na função pública por onde passei não consegui nunca, no espaço de 24 horas, fazer listas de deputados, propor, depois aprovar, depois nomear os procuradores, depois pedir às pessoas o termo de aceitação e pedir fotocópia do cartão de cidadão".

O líder do PSD recusou-se a responder a mais questões dos jornalistas sobre questões internas do partido.

Por seu turno, o candidato à liderança do PSD Paulo Rangel afirmou na segunda-feira não colocar "o carro à frente dos bois" e que "há tempo" depois das eleições internas para a liderança do PSD para fazer as "operações necessárias para as legislativas".

"Depois do dia 27 de novembro há, pelo menos, 23 dias, para preparar as listas [de candidatos a deputados à Assembleia da República]. Há tempo para pensar. Cada coisa em seu tempo. Não vamos pôr o carro à frente dos bois", declarou o candidato à chegada a uma sessão com militantes, em Viana do Castelo.

As eleições internas para a liderança do PSD estão marcadas para 27 de novembro.

O Presidente da República convocou eleições legislativas antecipadas para 30 janeiro de 2022 na sequência do "chumbo" do Orçamento do Estado do próximo ano, no parlamento, em 27 de outubro.

