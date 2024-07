Numa lista que ordena os 500 estabelecimentos de ensino público e privado com mais de 100 provas realizadas no ano passado, os colégios voltam a ocupar os primeiros lugares tendo em conta a média obtida nos exames nacionais do secundário.

A média dos exames dos alunos do Colégio Efanor, em Matosinhos, foi de 16,15 valores, colocando o colégio em primeiro lugar de uma tabela elaborada pela Lusa com base em dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

É preciso descer até ao 39.º lugar para encontrar a primeira escola pública com melhores resultados nacionais. São quase três valores e uma hora de carro que separam o Colégio Efanor da Secundária de Vouzela, a escola na vila da Beira Alta com uma média de 13,23 valores nos 119 exames realizados.

Vouzela volta a quebrar a tendência de os primeiros lugares das escolas públicas serem ocupados por estabelecimentos situados no centro das grandes cidades, em bairros onde quase não existem alunos carenciados.

Este ano, a secundária Infanta D. Maria, em Coimbra, volta a aparecer em 2.º lugar com uma média de 13 valores, uma escola que já ficou no topo da tabela vários anos ao longo das mais de duas décadas de rankings elaborados pela Lusa.

No top 10 das escolas públicas, a maioria fica no norte do país: Em 3.º lugar surge a secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, em Vila Nova de Gaia (média de 12,97 valores); seguindo-se a Tomaz Pelayo, em Santo Tirso (12,96 valores); a Dr. Ferreira da Silva, em Oliveira de Azeméis, e a secundária Alves Martins, em Viseu.

Há apenas um outro estabelecimento de ensino no centro do país nesta curta lista que reúne os 10 melhores resultados nacionais, que é a secundária Dr. Mário Sacramento, em Aveiro, que surge em 7.º lugar graças à média de 12,89 valores dos 587 exames realizados.

Segue-se a secundária Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim, e em 9.º lugar volta a aparecer uma escola que não fica no norte do país: A secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, que já por várias vezes encimou a lista das escolas públicas com melhores resultados, surge agora com uma média de 12,85 valores.

Em 10.º lugar aparece a Escola Secundária da Lixa, Felgueiras, com uma média de 12,83 valores dos 277 exames realizados. No ranking que junta as 500 escolas públicas e privadas, a secundária da Lixa surge em 51.º lugar.

O top 5 do ranking geral é encimado pelo Colégio Efanor (Matosinhos), ao qual se seguem os colégios Nossa Senhora do Rosário e Grande Colégio Universal, ambos no Porto, D. Diogo de Sousa, em Braga, e Rainha Santa Isabel, em Coimbra.

No final da tabela geral, com as médias mais baixas, surgem oito escolas públicas e duas privadas, nove das quais situadas na área metropolitana de Lisboa. A exceção é uma secundária nos Açores, na Povoação.

Olhando para as médias por distrito, volta a ser no norte que se encontram os melhores resultados: Viana do Castelo surge no topo da tabela (12,25), seguindo-se o Porto (12,20), Viseu (12,06), Braga (12,01) e Aveiro (11,82).

Lisboa, o distrito com mais alunos e mais de 50 mil exames realizados, desce dois lugares em relação ao ano passado ficando em 9.º lugar (11,57 valores).

Mais uma vez, as médias dos alunos que estudam nas escolas portuguesas no estrangeiro foram as mais baixas (10,37 valores).

Entre os distritos com piores resultados, voltam a destacar-se Setúbal, Portalegre e Beja. Notando-se uma melhoria da média dos alunos das ilhas dos Açores, que costuma ser a pior do país e agora regista uma subida de quase um valor (10,9 valores no ano passado para 11,41 valores).

Quadro das 10 escolas públicas com melhores e piores classificações nos exames nacionais do secundário

Posição na Tabela Geral Distrito Escola Média Exame (Valor) Numero de Exames 39 Viseu Escola Secundária de Vouzela 13,23781513 119 42 Coimbra Escola Secundária Infanta D. Maria, Coimbra 13,00234009 641 43 Porto Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Vila Nova de Gaia 12,9789071 915 44 Porto Escola Secundária Tomaz Pelayo, Santo Tirso 12,96695652 345 45 Aveiro Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, Oliveira de Azeméis 12,9375 104 47 Viseu Escola Secundária Alves Martins, Viseu 12,91207921 1515 48 Aveiro Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro 12,89574106 587 49 Porto Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim 12,86201629 982 50 Lisboa Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre, Lisboa 12,85931929 617 51 Porto Escola Secundária da Lixa, Felgueiras 12,83465704 277 489 Lisboa Escola Secundária Alves Redol, Vila Franca de Xira 9,415789474 247 490 Lisboa Escola Secundária do Lumiar, Lisboa 9,319834711 242 491 Lisboa Escola Secundária Matias Aires, Agualva, Sintra 9,306944444 288 492 R. A. Açores Escola Básica e Secundária da Povoação 9,205504587 109 493 Setúbal Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro 9,181617647 136 494 Lisboa Escola Secundária D. Dinis, Lisboa 9,106043956 364 495 Lisboa Escola Básica e Secundária Passos Manuel, Lisboa 9,016666667 126 498 Lisboa Escola Secundária José Cardoso Pires, Loures 8,207142857 154 499 Lisboa Escola Básica e Secundária Rainha D. Leonor de Lencastre, Sintra 7,969291339 127 500 Setúbal Escola Secundária da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita 7,748780488 123

Quadro das 10 escolas com melhores e piores classificações nos exames nacionais do secundário

Posição na Tabela Geral Distrito Escola Média Exame (Valor) Numero de Exames 01 Porto Colégio Efanor 16,15639535 172 02 Porto Colégio Nossa Senhora do Rosário 16,11286682 443 03 Porto Grande Colégio Universal 15,81919643 224 04 Braga Colégio D. Diogo de Sousa 15,81897436 585 05 Coimbra Colégio da Rainha Stª Isabel 14,99159159 333 06 Porto Colégio Novo da Maia 14,93716216 296 07 Lisboa Colégio Bartolomeu Dias 14,85703125 128 08 Porto Colégio de Nossa Senhora da Paz 14,800625 160 09 Lisboa Salesianos de Lisboa - Colégio Oficinas de São José 14,7683153 647 10 Lisboa Colégio Manuel Bernardes 14,7458498 253 491 Lisboa Escola Secundária Matias Aires, Agualva, Sintra 9,306944444 288 492 R. A. Açores Escola Básica e Secundária da Povoação 9,205504587 109 493 Setúbal Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro 9,181617647 136 494 Lisboa Escola Secundária D. Dinis, Lisboa 9,106043956 364 495 Lisboa Escola Básica e Secundária Passos Manuel, Lisboa 9,016666667 126 496 Lisboa Real Colégio de Portugal 8,6112 125 497 Porto Externato Académico 8,24796748 123 498 Lisboa Escola Secundária José Cardoso Pires, Loures 8,207142857 154 499 Lisboa Escola Básica e Secundária Rainha D. Leonor de Lencastre, Sintra 7,969291339 127 500 Setúbal Escola Secundária da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita 7,748780488 123