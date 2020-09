Segundo Rosalina Pereira, diretora do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, a escola vai recorrer ao ensino à distância para assegurar a continuidade das atividades letivas.

Os casos positivos foram identificados na sexta-feira, tendo no domingo as autoridades de saúde determinado que os cerca de 55 alunos das turmas e os professores fossem colocados em quarentena.

Hoje, os alunos e os professores em questão já não foram à escola.

"As aulas vão, entretanto, funcionar no regime de ensino à distância, que já foi testado no último ano letivo", referiu Rosalina Pereira.

Anteriormente, já tinha sido registado um caso positivo na Secundária Francisco de Holanda, o que obrigou a colocar em isolamento um professor e 28 alunos de uma turma.

Neste caso, a quarentena termina na quarta-feira.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.957 pessoas dos 74.029 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

