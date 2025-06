"O Presidente Erdogan saudou as recentes declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a resolução do conflito entre Israel e o Irão (...) e sublinhou a necessidade de uma ação urgente para impedir uma catástrofe que poderia envolver toda a região", afirmou a presidência turca em comunicado.

Na conversa telefónica entre os dois dirigentes, a segunda em 24 horas, "o Presidente Erdogan afirmou que a espiral de violência desencadeada pelos ataques de Israel ao Irão causou danos económicos e civis irreparáveis às duas partes e que é necessário travar esta perigosa escalada", acrescentou a presidência turca.

O chefe de Estado turco disse ainda a Donald Trump - que se declarou "aberto" a que o Presidente russo, Vladimir Putin, desempenhe o papel de mediador no conflito entre Israel e o Irão - que também ele está pronto a "desempenhar um papel de facilitador".

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas a instalações militares e nucleares iranianas, matando lideranças militares, cientistas e civis.

Entre os mortos, contam-se pelo menos 15 oficiais superiores, confirmados por Teerão, incluindo o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Mohamad Hossein Baqari, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, general Amir Ali Hajizadeh.

O Irão retaliou com centenas de mísseis direcionados às cidades de Telavive e Jerusalém.

O conflito já fez dezenas de mortos e centenas de feridos de ambos os lados.

