Os dados do Ministério da Saúde do Equador indicam também mais 2.603 mortes como casos prováveis do novo coronavírus, estando ainda por confirmar laboratorialmente.

Segundo o Ministério da Saúde equatoriano, desde que foi detetado o primeiro caso, a 29 de fevereiro, foram efetuados 134.833 testes à covid-19, num país com cerca de 17 milhões de habitantes. Desse total, 64.351 testes deram negativo.

Os dados do boletim do departamento governamental equatoriano precisam que 19.339 infetados estão estáveis e em isolamento domiciliário, estando outros 478 hospitalizados e 227 nos cuidados intensivos.

Segundo os dados, 4.725 pacientes recuperaram, 5.737 receberam alta hospitalar e 12.887 receberam também alta epidemiológica.

O Equador encontra-se num processo de mudança da estratégia epidemiológica para passar do isolamento massivo ao distanciamento social, com o levantamento gradual e coordenado das restrições em vigor desde o início do estado de emergência, decretado a 16 de março.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 433 mil mortos e infetou mais de 7,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

