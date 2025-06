Num comunicado hoje divulgado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indicou que o corpo foi encontrado, ao final da tarde, no areal da praia da Falca, situada na fronteira entre os concelhos de Alcobaça e Nazaré.

O alerta foi recebido pelas 19:10, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, adiantou, referindo que foram mobilizados elementos da Polícia Marítima da Nazaré, do Projeto "SeaWatch" e dos Bombeiros de Alcobaça.

À chegada ao local, segundo a AMN, as autoridades verificaram que o corpo se encontrava no areal, tendo o óbito sido declarado pelo delegado de saúde.

"Após contacto com o Ministério Público, o corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria pelos bombeiros", realçou.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, "tudo indica" que o corpo agora encontrado é de uma das duas crianças que desapareceram no passado dia 25 de maio na praia do Pedrógão, no concelho de Leiria.

Os menores, dois irmãos de 10 e 15 anos, que se encontravam acompanhados da família, desapareceram depois de, alegadamente, estarem a banhos na Praia do Pedrógão, que ainda não se encontrava vigiada.

A presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, Céline Gaspar, disse, na segunda-feira, que a família, quatro menores e a avó, reside, desde janeiro, em Monte Redondo, no concelho de Leiria.

Três dos menores frequentam o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa e outro o Centro Escolar de Monte Redondo, declarou Céline Gaspar, acrescentando que, pela informação de que dispõe, os pais são emigrantes no Canadá.

