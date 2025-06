"A 'caixa negra' (gravador de voz da cabine de pilotagem), que regista os diálogos entre a tripulação [na cabine de comando do avião], foi encontrada", anunciou P. K. Mishra, secretário principal do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em comunicado.

A caixa FDR regista todos os parâmetros, incluindo velocidade, posição e altitude, bem como flaps e trem de aterragem, foi recuperada na sexta-feira, um dia depois do acidente em que morreram 279 pessoas.

Apenas um passageiro sobreviveu entre as 242 pessoas que se encontravam a bordo do Boeing 787 da Air India quando este se despenhou na quinta-feira ao descolar de Ahmedabad, de acordo com o último balanço publicado no sábado.

No local onde o aparelho se despenhou morreram 38 pessoas.

"O Gabinete Indiano de Investigação de Acidentes (AAIB) lançou uma investigação pormenorizada e o Conselho de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos está a conduzir uma investigação paralela, uma vez que o avião era de fabrico americano", afirmou P. K. Mishra.

As agências de investigação britânica e norte-americana anunciaram o envio de equipas para ajudar os homólogos indianos encarregados das investigações.

Muitos especialistas consideraram ser demasiado cedo para explicar as causas da catástrofe.

Os vídeos do acidente publicados nas redes sociais mostram o avião a descolar e, depois de não conseguir ganhar altitude, a cair fortemente no chão antes de explodir.

Na sexta-feira, as autoridades da aviação civil ordenaram uma inspeção dos Boeing 787 ao serviço da Air India, nomeadamente aos motores, flaps (nas asas) e trens de aterragem, "como medida de precaução".

O avião, que se despenhou pouco depois da descolagem do aeroporto internacional de Ahmedabad, transportava 230 passageiros, sete portugueses, 169 indianos, 53 britânicos e um canadiano, e 12 tripulantes.

ALN // EJ

Lusa/Fim