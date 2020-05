Sérgio Santos, que falava em videoconferência, em Luanda, num encontro de concertação com os agentes distribuidores agroalimentares sobre medidas de alívio económico, considerou que o produtor "não deve estar numa situação de indigência".

"O preço de compra vai ser estipulado pelo Governo para evitar que se coloque o cidadão ou a empresa que produz numa situação de perdas, o preço que vamos fixar vai-se chamar preço mínimo de referência, abaixo do qual ninguém vai fazer esse negócio com o dinheiro do Estado", disse.

O Governo angolano anunciou hoje que a linha de crédito do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) de 17,6 mil milhões de kwanzas (cerca de 30 milhões de euros) para apoio às empresas devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus tem 1.964 candidaturas.

A linha de crédito do BDA, com uma taxa de 9%, maturidade de dois anos e carência de capital de 180 dias visa financiar a compra dos operadores do comércio e distribuição aos produtores nacionais de produtos como o milho, mandioca, trigo, arroz, açúcar, batata, entre outros.

Para o governante angolano, um preço mínimo de referência na compra dos operadores aos produtores nacionais "visa repor o esforço da pessoa ao produzir".

O ministro angolano que apresentava os seus argumentos num auditório composto por operadores agroalimentares pediu também a "participação ativa dos empresários e união com o Governo" na resolução dos problemas socioeconómicos do país.

"Só o Governo e os empresários juntos é que são capazes de enfrentar os problemas que temos e dar a volta aos mesmos, se perdermos muito tempo a nos digladiar uns com os outros essa não vai ser de maneira nenhuma maneira de resolver os problemas que vivemos", frisou.

"Enquanto perdermos tempo em guerra não vamos conseguir alterar a situação socioeconómica do país, temos que chegar rapidamente à consciência que só unidos vamos dar a volta aos problemas", notou.

O governante acrescentou que tem de ser o "Governo e empresas contra os problemas do país".

"Esses problemas estão contra nós e só assim é que vamos conseguir encontrar soluções comuns", vincou.

Angola conta com 36 casos confirmados da covid-19, nomeadamente 23 casos ativos, dois óbitos e 11 recuperados.

O país cumpre a segunda prorrogação do estado do estado de emergência que estende até 10 de maio.

O parlamento angolano aprovou hoje a terceira prorrogação deste período de exceção temporária.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

