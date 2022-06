Os dados constam da Folha de Informação Rápida (FIR) sobre a conjuntura económicas às empresas no primeiro trimestre de 2022 divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelando a intensidade das principais variáveis do indicador de confiança (IC) dos setores da Indústria Extrativa, Indústria Transformadora, Construção, Comércio, Turismo e Transportes, tendo em conta as opiniões de 1638 empresas distribuídas nas 18 províncias angolanas

O objetivo do inquérito é analisar o Clima Económico em Angola, tendo a maior parte dos setores em análise apresentado tendência e evolução homóloga positiva e conjuntura económica às empresas favorável.

Dos dados obtidos no primeiro trimestre de 2022, observou-se que o clima económico permaneceu favorável, com o IC a manter a tendência ascendente dos seis últimos trimestres consecutivos, evoluindo positivamente em relação ao período homólogo e permanecendo acima da média da série iniciada em 2008

Os Indicadores de Confiança do setor da Indústria Transformadora e da Construção apresentaram tendência positiva, evoluíram favoravelmente em relação ao período homólogo e permaneceram acima da média da série, indica o INE.

A conjuntura das empresas passou a ser favorável para as indústrias transformadoras e permaneceu desfavorável para o setor da Construção, apesar de o IC manter tendência ascendente há sete trimestres consecutivos.

A falta de materiais, o nível elevado das taxas de juros e a insuficiência da procura, foram os principais constrangimentos, identificados pelos empresários do setor associados a excesso de burocracia e a deterioração das perspetivas de venda .

A conjuntura económica é também favorável às empresas do setor de Indústria Extrativa e do Turismo, pois os indicadores apresentaram tendência ascendente e evoluíram positivamente em relação ao períodos homólogo, permanecendo acima da média da série

A conjuntura económica é favorável ainda às empresas do setor da Comunicação e dos Transportes, tal como no caso do comércio, não obstante a tendência negativa do indicador

No parecer dos empresários ligados ao comércio, a insuficiência da procura, as dificuldades financeiras, o excesso de burocracia e regulamentações estatais, foram os principais constrangimentos no trimestre. A rutura de stocks e os preços de venda demasiado elevados, também constrangeram as atividades das empresas comerciais.

