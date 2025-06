Num comunicado, a Melco disse que o casino Grand Dragon e três das seis salas de jogos eletrónicos, conhecidas como Mocha Clubs, "cessarão as suas operações antes do final de 2025".

Os funcionários "serão destacados para trabalhar noutras propriedades da empresa em Macau, o que garantirá a continuidade do seu emprego", sublinhou a operadora.

Também as mesas de jogo do casino Grand Dragon e as máquinas de jogos eletrónicos serão "transferidas e continuarão a operar noutros casinos ou áreas de jogo da empresa em Macau", referiu a Melco.

A região semiautónoma de Macau, capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal, fixa quotas de mesas e máquinas de jogo a cada uma das seis concessionárias.

A Melco referiu que irá pedir ao Governo para continuar a operar as outras três salas de máquinas de jogo Mocha Clubs.

O Grand Dragon e os Mocha Clubs são as únicas propriedades da Melco sob o modelo conhecido como 'casino-satélite', em que os espaços são geridos por outras empresas, que pagam à concessionária uma percentagem das receitas.

Os 'casinos-satélite' são uma herança da administração portuguesa de Macau e já existiam antes da liberalização do jogo na região administrativa especial chinesa, em 2002.

A revisão da legislação do jogo, em 2022, fixou dezembro de 2025 como a data limite para o encerramento dos 'casinos-satélite', deixando várias questões pendentes, como o futuro dos trabalhadores destes espaços.

O Governo de Macau marcou para hoje uma conferência de imprensa "sobre as medidas a tomar após o período de transição dos 'casinos-satélite'".

A revisão apenas permite que os 'casinos-satélite' continuem a operar após 01 de janeiro de 2026 através da assinatura de novos contratos, em que a gestora apenas recebe uma comissão, de valor fixo, e não parte das receitas.

Nove dos 11 'casinos-satélite' atualmente em operação estão sob a alçada da SJM Resorts, operadora fundada pelo falecido magnata do jogo Stanley Ho Hung-sun (1921-2020), que detinha o monopólio no jogo até 2002.

A Melco, que opera também em Chipre e nas Filipinas e está a construir um casino em Sri Lanka, é liderada por Lawrence Ho Yau-lung, filho de Stanley Ho.

