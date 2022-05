"A empresa [Allbesmart] vai trabalhar com o centro de investigação alemão Fraunhofer no desenvolvimento do 'software' que gere a transferência da ligação de dados entre satélites ('handover')", refere, em comunicado hoje divulgado, o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).

A Allbesmart é uma 'spinoff' do IPCB, fundada em 2015, com sede no Centro de Empresas Inovadoras de Castelo Branco (CEI).

Conta, atualmente, com 10 colaboradores, na sua maioria formados na Escola Superior de Tecnologia (EST) de Castelo Branco.

A tecnológica albicastrense vai participar no desenvolvimento de tecnologia de comunicações 5G para satélites de baixa altitude (LEO - Low Earth Orbit).

"A indústria dos satélites está interessada em providenciar o serviço de conectividade 5G com cobertura global, resolvendo o desafio da fraca cobertura rádio móvel nas zonas rurais, e com o objetivo de providenciar serviços comerciais 5G satélite até 2025", lê-se na nota.

Para o docente do IPCB e fundador da Allbesmart, Paulo Marques, citado no documento, a participação neste projeto ESA "será uma oportunidade única para a empresa desenvolver capacidade técnica na área das comunicações móveis satélite, alargando a sua oferta de serviços de desenvolvimento de 'software' 5G para a indústria do espaço".

Com este projeto, a Allbesmart entra para o clube restrito das empresas que fornecem tecnologia para a ESA.

