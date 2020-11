Um relatório estatístico mensal do Banco de Cabo Verde, com dados dos primeiros nove meses de 2020, refere que os bancos cabo-verdianos contavam em setembro com depósitos de emigrantes de mais de 53.603 milhões de escudos (483,7 milhões de euros), a sétima quebra mensal consecutiva este ano (desde março).

Em fevereiro, antes dos primeiros efeitos da pandemia de covid-19 na generalidade dos países, e após aumentos mensais consecutivos, esses depósitos tinham atingindo um máximo histórico de 53.958 milhões de escudos (486,9 milhões de euros), conforme dados recolhidos pela Lusa a partir dos relatórios do BCV.

Cabo Verde conta com quase 600 mil habitantes no arquipélago e mais de um milhão na Europa e Estados Unidos da América, estando o sistema financeiro dependente das remessas enviadas pelos emigrantes e dos seus depósitos na banca.

Já as remessas enviadas pelos emigrantes cabo-verdianos para o arquipélago aumentaram 13,5% no primeiro semestre do ano, face a 2019, para o equivalente a 480 mil euros por dia, segundo cálculos com base nos dados do banco central, noticiados anteriormente pela Lusa.

Os emigrantes cabo-verdianos enviaram assim remessas no valor de mais de 9.681 milhões de escudos (87,5 milhões de euros) nos primeiros seis meses do ano, valor que compara com os quase 8.531 milhões de escudos (77,1 milhões de euros) no mesmo período de 2019.

Apesar do crescimento nos primeiros seis meses, do primeiro para o segundo trimestre de 2020 registou-se uma quebra de 8,5% no envio de remessas, que passaram de um total superior a 5.055 milhões de escudos (45,7 milhões de euros) de janeiro a março, para 4.626 milhões de escudos (41,8 milhões de euros) de abril a junho.

O valor mensal mais baixo em vários anos registou-se mesmo em abril, pico do confinamento internacional devido à pandemia de covid-19, com apenas 1.177 milhões de escudos (10,6 milhões de euros) em remessas enviadas pelos emigrantes para Cabo Verde.

Estima-se que mais de 100 mil cabo-verdianos residam atualmente em Portugal, a segunda maior comunidade na diáspora, logo depois dos 250 mil emigrantes de Cabo Verde nos Estados Unidos.

Os emigrantes cabo-verdianos enviaram um novo recorde de remessas para o país em 2019, acima de 180 milhões de euros, quase 30% desde Portugal, segundo dados anteriores do BCV.

PVJ // VM

Lusa/Fim