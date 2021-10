Fonte da autoridade de saúde local confirmou que a embarcação foi encontrada no sábado por populares, no município da Ribeira Brava, ilha de São Nicolau, com os cadáveres de três homens em avançado estado de decomposição.

Documentos encontrados a bordo da embarcação apontam tratar-se de três homens de nacionalidade marroquina.

Várias embarcações artesanais com migrantes africanos têm sido encontradas na costa das ilhas cabo-verdianas do Barlavento nos últimos anos.

Entre outros casos registados no arquipélago, seis corpos foram encontrados em novembro de 2020 no mar da ilha do Sal, suspeitando-se que faziam parte da embarcação que deu à costa na mesma ilha, no mesmo período, com 66 migrantes africanos clandestinos a bordo.

Em novembro de 2019, uma outra embarcação de pesca artesanal, com seis cadáveres a bordo, presumivelmente oriunda da costa ocidental africana, foi detetada ao largo da ilha cabo-verdiana de Santo Antão.

