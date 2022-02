A edição de 2022 da conhecida ARCOmadrid abriu na quarta-feira e encerra no domingo, tendo a embaixada portuguesa aproveitado o evento para divulgar, de uma forma paralela, a arte contemporânea portuguesa junto de colecionadores, museus, galeristas e curadores internacionais, bem como de outras instituições espanholas com interesse no setor.

A representação diplomática pretende, a partir de agora, lançar anualmente o desafio a uma galeria ou coleção portuguesa para que seja apresentado um ou mais artistas, com o objetivo de oferecer uma diversidade de visões sobre a produção artística contemporânea portuguesa, segundo fonte da embaixada.

A escolha deste ano caiu em Ângela Ferreira, uma artista plástica que a galeria Cristina Guerra trouxe a Madrid, numa colaboração com a galeria Nieves Fernandez, que representa a artista em Espanha.

Ângela Ferreira vive e trabalha em Lisboa, onde leciona na Faculdade de Belas Artes. O seu trabalho, que se desenvolve sobretudo em torno do impacto do colonialismo e pós-colonialismo na sociedade contemporânea, representou Portugal na 52.ª Bienal de Veneza em 2007.

Na edição deste ano, a ARCOmadrid tem um número de participantes ligeiramente inferior aos níveis pré-pandémicos, com um total de 185 galerias vindas de 30 países (em 2020 havia 210 galerias), das quais 17 são portuguesas.

Entre as 185 galerias do programa geral há 14 portuguesas: 3+1 Arte Contemporânea, Balcony, Bruno Múrias, Carlos Carvalho, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Francisco Fino, Madragoa, Miguel Nabinho, MONITOR, Pedro Cera e Vera Cortês, todas de Lisboa, e ainda a Kubikgallery e a Lehmann + Silva, do Porto.

A secção "Opening by Allianz", um espaço dedicado às galerias jovens, até sete anos de idade, cuja seleção foi feita por Övül Durmusoglu, e Julia Morandeira, inclui as galerias portuguesas Duarte Sequeira, de Braga, e as Foco e UMA LULIK__, de Lisboa, que foram convidadas para estar presentes neste espaço, ao lado de outras 13 galerias.

Há também uma secção comemorativa do aniversário da feira, ARCO 40 (+1), com uma seleção de "grandes nomes do 'galerismo' internacional", que estiveram presentes na ARCOmadrid ao longo da sua história.

A ARCOmadrid realiza-se tradicionalmente em fevereiro, tendo, no entanto, sido obrigada a fazer uma edição especial no ano passado em julho e adiar o seu 40.º aniversário, que este ano está a celebrar com a denominação "40+1", devido às medidas em vigor de luta contra a pandemia de covid-19.

