As eleições intercalares ocorrem pouco mais de um ano depois das autárquicas e na sequência da demissão da lista mais votada, a do PS, que arrecadou, em setembro de 2021, 49,72% dos votos, ficando a oposição em conjunto com mais de metade dos votos e a maioria dos mandatos.

O PS elegeu o presidente e mais dois membros, o CDS-PP elegeu dois e o PSD também dois, e as propostas dos mais votados para formar executivo foram rejeitadas, o que levou os três eleitos socialistas a renunciarem ao mandato.

Perante o impasse que se gerou, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, que tutela as autarquias, determinou a marcação de eleições intercalares para 06 de novembro nesta freguesia do distrito de Bragança.

O CDS-PP não se apresenta hoje a escrutínio, enquanto PS e PSD repetem as candidaturas com as listas encabeçadas por Manuel Gomes e Fernando Pintor, respetivamente.

Segundo dados da Comissão Nacional de Eleições (CNE), nas autárquicas de setembro de 2021 estavam inscritos na freguesia de Mascarenhas 584 eleitores.

Naquela data, votaram 356, dos quais 177 no PS, 78 no PSD, 76 no CDS-PP, 11 no PCP/PEV e nove no Chega.

