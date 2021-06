António Nunes, antigo inspetor-geral da ASAE, e António Carvalho, presidente da federação dos bombeiros do distrito de Lisboa, são os candidatos que já apresentaram as candidaturas para suceder no cargo a Jaime Marta Soares, que está à frente da LBP há 12 anos.

Os regulamentos do ato eleitoral e o funcionamento do congresso ordinário da LBP, a que Lusa teve acesso, foram aprovados pela comissão organizadora do congresso e vão ser apresentados, no sábado, durante a reunião do conselho nacional da Liga, que vai decorrer em Vila Nova de Poiares.

No conselho nacional vai ser também aprovado o local onde se vão realizar as eleições e o 44.º congresso ordinário da LBP, sendo Santarém a proposta colocada em votação.

Segundo o regulamento do ato eleitoral, as eleições vão decorrer no local do congresso a 30 de outubro entre as 16:30 às 18:30 e não é permitido voto por correspondência.

Fundada em 1930, a LBP é a Confederação das associações e corpos de Bombeiros voluntários ou profissionais, e tem 469 associados.

