A data foi divulgada no Boletim Oficial de Macau, num despacho assinado pelo atual chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

O líder da região é eleito para um mandato de cinco anos pela Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (CECE) - que integra 400 membros provenientes dos quatro setores da sociedade -- sendo depois nomeado pelo Governo central chinês, de acordo com a 'mini Constituição' do território, a Lei Básica, e a respetiva lei eleitoral.

O mandato de Ho termina em 19 de dezembro, estando prevista a cerimónia de posse do futuro chefe do Governo em 20 de dezembro, data em que se assinala o 25.º aniversário da constituição da RAEM, na sequência da transferência da administração do território de Portugal para a China.

