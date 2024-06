"Eu vou medir bem as palavras: que grande vitória da Iniciativa Liberal, 9,1% dos votos e dois eurodeputados", afirmou João Cotrim de Figueiredo.

A Iniciativa Liberal conquistou 9,07% (357.790 votos) e dois eurodeputados, ficando atrás do Chega que teve 9,79% (386.147 votos).

Nas antigas oficinas do Metropolitano de Lisboa, no Lumiar, em Lisboa, que foi o quartel-general dos liberais para a noite eleitoral, Cotrim de Figueiredo considerou que a IL conseguiu "desmentir aqueles velhos do Restelo que diziam que o liberalismo não tinha hipótese em Portugal".

"Tem, sim. E hoje provámos e crescemos muito e vamos continuar a crescer porque nós sabemos e vamos gritar todos que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal", atirou.

O agora eleito eurodeputado garantiu que a IL "veio para ficar" e para fazer de Portugal um país mais liberal.

"Estamos aqui para nunca dar tréguas nem aos socialistas nem aos populistas", vincou.

