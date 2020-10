Efemérides Lusa - 30 de outubro

Principais acontecimentos registados no dia 30 de outubro, Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama:1411 - Tratado de Paz de Segóvia entre Portugal e Castela.1811 - Sai a primeira edição de "Sensibilidade e Bom Senso", de Jane Austen.1821 - Nasce o escritor russo Fiodor Dostoievsky, autor de "Crime e Castigo", "O Idiota", "Os Irmãos Karamazov".1871 - Nasce o escritor francês Paul Valéry, autor de "A Jovem Parca" e "A Dança".1885 - Nasce o escritor norte-americano Ezra Pound, autor de "Cantos" e "Exultações".1905 - O czar Nicolau II da Rússia promete um parlamento representativo, uma constituição e liberdade de imprensa e de associação.1910 -- Morre, aos 84 anos, o fundador da Cruz Vermelha e primeiro Prémio Nobel da Paz (1901), o suíço Jean Henri Dunant.1914 - Massacre de Cuangar, em Angola, no ataque alemão ao posto de comando português. Morrem vinte e duas pessoas.1922 - Benito Mussolini apresenta o governo fascista de Itália.1928 - Começam as transmissões experimentais de televisão no Reino Unido.1932 - Nasce o cineasta francês Louis Malle, realizador de "O Sopro no Coração" e "Trinta Anos Esta Noite".1938 - Orson Welles transmite a versão radiofónica da "Guerra dos Mundos", de H.G.Welles, simulando uma reportagem em direto sobre a invasão da Terra por marcianos.