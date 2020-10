Efemérides Lusa - 27 de outubro

Principais acontecimentos registados no dia 27 de outubro, Dia Mundial do Património Audiovisual (UNESCO) e Dia Mundial da Terapia Ocupacional:1699 - Lisboa é atingida por um sismo.1782 - Nasce o violinista e compositor italiano Niccolo Paganini.1811 - Nasce Isaac Singer, inventor da máquina de costura.1858 - Nasce Theodore Roosevelt, presidente dos EUA (1901-09) e Prémio Nobel da Paz em 1906.1904 - É inaugurado o Metro de Nova Iorque, com a linha da Broadway, da rua 42, na Times Square, à rua 145.1914 - Nasce o escritor galês Dylan Thomas, autor de "Sob os Bosques de Leite".1920 - A Liga das Nações transfere a sede de Londres para Genebra.1931 - O compositor português Fernando Lopes-Graça é preso pela polícia política da Ditadura durante os exames finais do Conservatório Nacional. O compositor conclui as provas e classifica-se em primeiro lugar.1932 - Nasce a escritora norte-americana Sylvia Plath, autora de "Zé Susto e a Bíblia dos Sonhos" e "A Campânula de Vidro".