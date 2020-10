Efemérides Lusa - 25 de outubro

Principais acontecimentos registados no dia 25 de outubro, Dia Europeu da Justiça Civil, Dia Mundial das Massas e Dia Mundial da Ópera:1147 - D. Afonso Henriques conquista Lisboa aos mouros.1400 - Morre o escritor inglês Geoffrey Chaucer, autor de "Os Contos da Cantuária".1825 - Nasce o compositor austríaco Johann Strauss II.1838 - Nasce o compositor francês Georges Bizet, autor de "Carmen".1881 - Nasce o pintor e escultor Pablo Picasso, nome determinante na arte no século XX.1930 - Do Conselho Superior de Finanças, criado na I República, nasce o Tribunal de Contas.1945 - O Japão entrega Taiwan à República da China.1960 - Morre, em Lisboa, o poeta João de Barros. Tinha 79 anos.1962 - As fotografias que provam a existência da base de mísseis em Cuba são apresentadas na ONU pelo embaixador dos EUA.- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor norte-americano John Steinbeck, autor de "As Vinhas da Ira".1971 - A República Popular da China é admitida na ONU, Taiwan, expulsa da organização.1974 - Os países árabes reunidos em Rabat, Marrocos, aprovam o apoio à Organização de Libertação da Palestina.1975 - É encontrado morto o jornalista brasileiro Vladimir Herzog, assassinado pelo II Exército de S. Paulo, órgão da ditadura militar.1983 - Invasão de Granada pelas forças norte-americanas. Ronald Reagan defende a intervenção com a necessidade da defesa dos interesses norte-americanos.