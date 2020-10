1913 -- São publicadas as primeiras palavras cruzadas no New York World.

1917 - O ator português Vasco Santana estreia-se no palco do Teatro Avenida, em Lisboa, na figura de "compére" de uma revista da época.- Nasce o trompetista de jazz e compositor norte-americano Dizzy Gillespie.1931 -- Morre, aos 69 anos, o escritor austríaco Arthur Schnitzler, autor de "História de Um Sonho".1945 - As mulheres francesas exercem pela primeira vez o direito de voto.1950 - Tropas chinesas começam a ocupação do Tibete.