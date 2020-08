Efemérides Lusa - 20 de agosto

Principais acontecimentos registados no dia 20 de agosto, Dia Mundial de Goa:1561 - Nasce o compositor italiano Jacopo Peri, autor de "La Dafne" e "Euridice", primeiros ensaios do drama musical que viria a ter o nome de ópera.1611 - Morre o compositor espanhol Tomás Luiz de Victoria, referência na polifonia ibérica do século XVI.1641 - Os ingleses assinam o tratado de paz com a Escócia.1644 - Nasce o escritor português Padre Manuel Bernardes, nome maior da literatura barroca, autor de "Luz e Calor" e "Nova Floresta".1791 - O Alasca é descoberto pelo navegador dinamarquês Vitus Jonas Bering.1808 -- Invasões francesas. Batalha do Vimeiro. Forças luso-britânicas derrotam as tropas francesas.1833 - Guerra Civil 1832-34. Batidos pelas forças do marechal Saldanha, os miguelistas retiram da margem sul do Douro. D. Miguel e o exército avançam para Lisboa.1861 - É autorizada a fundação do Banco União, o quarto banco português.1886 - Estreia-se, em Nova Iorque, a opereta "The Mikado", da dupla Gilbert e Sullivan.1890 -- É assinado o Tratado de Londres entre Portugal e o Reino Unido, definindo os limites territoriais de Angola e Moçambique.