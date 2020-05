1649 - A Inglaterra é declarada república comunitária da Commonwealth.

1790 - Revolução francesa. Abolição da nobreza e de todas as distinções que estabeleçam a estratificação da sociedade francesa.

1802 - É criada a Legião de Honra, em França.

1863 - São extintos os morgadios em Portugal, com exceção da Casa de Bragança.

1876 - O escritor Júlio Dantas nasce em Lagos, Algarve.

1882 - É publicada a primeira lista telefónica de Lisboa.

1890 -- Nasce o poeta Mário de Sá Carneiro, em Lisboa, num edifício da rua dos Retroseiros, atual Rua da Conceição.

1906 - João Franco é nomeado chefe do Governo português, pondo fim ao ciclo "rotativista" de Progressistas e Regeneradores. A suspensão progressiva de direitos e liberdades afirma o carácter ditatorial da política, que terá a fase mais dura em 1907-08.

1911 - É fundado o jornal República, por António José de Almeida.

1917 - "Revolução da Batata", em Portugal, no contexto da crise económica. Assaltos populares a estabelecimentos comerciais de Lisboa e da margem Sul do Tejo.

1930 - Na África do Sul, as mulheres brancas conquistam os direitos cívicos.

1935 - Morre T. E. Lawrence, Lawrence da Arábia, autor de "Os Sete Pilares da Sabedoria". Tinha 46 anos.

1936 -- Criação da Mocidade Portuguesa, segundo o modelo das juventudes Fascista e Hitleriana, assumindo-se como organização paramilitar a que todos os portugueses dos 07 aos 11 anos têm de pertencer, assim como os alunos dos liceus e das escolas técnicas e comerciais.

1943 -- II Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill afirma ao Senado norte-americano que os EUA têm o apoio total do Reino Unido na guerra contra o Japão.

1943 -- II Guerra Mundial. Holocausto. As forças nazis declaram Berlim cidade "libertada" dos judeus.

1954 -- Catarina Eufémia é morta a tiro em Baleizão por um tenente da GNR de Beja, numa manifestação de trabalhadores agrícolas por aumento do salário. Tinha 26 anos.

1973 - A URSS e a República Federal da Alemanha assinam um acordo de 10 anos, para a cooperação nos campos económico, industrial e técnico.

1974 - Giscard d'Estaing vence as eleições para a Presidência da República Francesa.

1975 - Início do Caso República. Os trabalhadores demitem a direção do jornal acusando-a de favorecimento do PS. Os ministros afetos ao PS abandonam o IV Governo Provisório, seguindo-se os do PPD. A ocupação do jornal manter-se-á até 25 de novembro.

1983 - Morre o estadista belga Jean Rey, um dos fundadores da Comunidade Económica Europeia. Tinha 80 anos.

1984 -- Morre, aos 64 anos, o investigador, crítico literário e professor universitário português Jacinto do Prado Coelho.

- Começa o congresso fundador da Associação Nacional de Municípios.

1985 - Cavaco Silva é eleito líder do PSD no XII Congresso do partido, na Figueira da Foz.

1986 - "Um aviso para a humanidade" é como o primeiro-ministro soviético, Nikolai Ryzkhov, define o acidente nuclear de Chernobyl, de 26 de abril.

1988 - Samuel Beckett, dramaturgo irlandês, Nobel da Literatura, publica "L'Image", em França, o primeiro livro após sete anos de silêncio.

- O Governo português aprova o diploma que concede a autonomia às escolas de ensino superior.

1989 - O presidente chinês Yang Shangkun impõe a lei marcial em Pequim para travar a vaga estudantil de protestos, iniciada a 17 de abril, na Praça de Tiananmen. Os estudantes ameaçam nova greve de fome.

1991 - Com uma maioria de 94,8 por cento, a Croácia obtém, em referendo, a independência da Jugoslávia.

1993 - O presidente dos EUA, Bill Clinton, reconhece o Governo de Angola.

1994 -- Morre, com 64 anos, Jacqueline Kennedy Onassis.

1998 - É inaugurada a Gare do Oriente, estação intermodal de Lisboa, projetada pelo arquiteto e engenheiro catalão Santiago Calatrava.

2000 - A comissão científica independente que analisa o processo de coincineração recomenda ao Governo português a prossecução do projeto em Outão e Souselas.

2001 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da Liga Árabe pronunciam-se a favor da continuação da resistência palestiniana e da Intifada contra Israel.

2003 -- É apresentada a primeira versão do Plano Nacional de Emprego, com o qual o Governo português prevê a criação de 78 mil a 89 mil novos postos de trabalho até 2006.

2004 -- Escritora Agustina Bessa-Luís vence o Prémio Camões.

2005 -- É aprovado o regime de compensação por morte ou invalidez de agentes de segurança. As indemnizações podem atingir 250 salários mínimos.

2006 - O Prémio Camões é atribuído ao escritor angolano Luandino Vieira, que tornará pública a recusa do galardão, cinco dias mais tarde.

- Mari Alkatiri é reeleito secretário-geral da FRETILIN, partido no poder em Timor-Leste, no II Congresso Nacional do partido, em Díli.

2007 - Estanislau da Silva toma posse como novo primeiro-ministro timorense, sucedendo a José Ramos Horta, eleito presidente da República.

- A portuguesa Telma Monteiro conquista a medalha de ouro da etapa de Lisboa da Taça do Mundo de judo, na categoria de -52 kg, assegurando a presença nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008.

- A triatleta Vanessa Fernandes conquista o primeiro título mundial enquanto desportista de Elite, no duatlo (corrida e ciclismo), em prova disputada em Gyor, na Hungria.

- Morre Harol E. Froehlich, engenheiro aeronáutico norte-americano, inventor do mini submarino Alvin. Tinha 84 anos.

2008 - Tribos da Amazónia reúnem-se na maior manifestação dos últimos vinte anos, em Altamira, Brasil, contra a construção de barragens hidroelétricas numa das maiores reservas indígenas do país.

2009 - A ONU apresenta a primeira universidade global online e de matrícula gratuita. O novo projeto educativo, Universidade do Povo, surge no âmbito da Aliança Global da ONU sobre Tecnologia de Comunicação e Desenvolvimento.

- O ministro do Ensino Superior, José Mariano Gago, determina o encerramento compulsivo da Universidade Internacional de Lisboa e da Figueira da Foz, assim como do Instituto Superior Politécnico Internacional, da SIPEC - Sociedade Internacional de Promoção de Ensino e Cultura, S.A.

2012 - O general Taur Matan Ruak toma posse como Presidente de Timor-Leste, numa cerimónia em Taci Tolu, a cinco quilómetros de Díli.

- O Chelsea conquista a Liga dos Campeões de futebol pela primeira vez ao derrotar na final o Bayern de Munique, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 registado no fim do prolongamento, na Arena de Munique, na Alemanha.

- Guimarães é escolhida para ser Cidade Europeia do Desporto em 2013 pela ACES Europe - Associação das Capitais Europeias do Desporto.

2013 - O Boavista conquista a primeira Taça de Portugal de futebol feminino da sua história depois de vencer o Valadares por 3-1, no Estádio Nacional.

- O K2 500 Fernando Pimenta/Emanuel Silva conquista a medalha de ouro na segunda Taça do Mundo de canoagem, após integrarem o K4 1.000.

2014 -- Morre, aos 88 anos, Jack Brabham, histórico piloto de Fórmula 1.

2016 - O avião da Egiptair despenha-se ao largo da ilha grega de Karpathos, no mediterrâneo. O voo MS804 encontrava-se desaparecido, transportava 66 passageiros a bordo e fazia a ligação entre Paris e o Cairo.

- O supremo Tribunal Federal suspende a lei que autoriza a produção e uso da polémica "pílula do cancro", a fosfoetanolamina, que conseguiu curar a doença em ratos, mas que em humanos não se obteve a mesma eficácia, e segundo a Associação Média Brasileira, pode prejudicar os pacientes da doença.

- Morre, aos 84 anos, Morley Safer, veterano jornalista do programa televisivo norte-americano "60 minutos", em Nova Iorque.

2017 - Francisco Guterres Lu-Olo toma posse como o quarto presidente desde a restauração da independência de Timor-Leste.

- Morre, aos 86 anos, Yoshe Oka, a primeira sobrevivente de Hiroshima que informou por telefone as autoridades japonesas sobre a destruição da cidade, em 1945, em Hiroshima.

- Morre, aos 80 anos, Mário Carrascalão, ex-vice-primeiro-ministro de Timor-Leste.

2018 - O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 1000 da primeira Taça do Mundo, em Szeged, Hungria.

Este é o centésimo quadragésimo dia do ano. Faltam 226 dias para o termo de 2020.

Pensamento do dia: " A renúncia é a libertação. Não querer é poder". Fernando Pessoa (1888-1935), poeta português em "O Livro do Desassossego", de Bernardo Soares.

