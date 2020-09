1276 - O português Pedro Hispano, Pedro Julião, é eleito Papa com o nome João XXI.

1765 - Nasce, em Setúbal, o poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage.

1830 - Abre, no Reino Unido, a linha de caminho de ferro entre Liverpool e Manchester.

1890 -- Nasce a escritora inglesa de "suspense" Agatha Christie, criadora do detetive Hercule Poirot e de Miss Marple.

1894 - Nasce o cineasta francês Jean Renoir, realizador de "A Regra do Jogo".

1911 -- É fundado, na cidade do Porto, por um grupo de estudantes, o Académico Futebol Clube.

1914 - Nasce o escritor argentino Adolfo Bioy Casares, autor de "A Invenção de Morel".

1917 - É proclamada a República Russa, liderada por Kerensky.

1925 -- Nasce, em em Vigarano Mainarda, o italiano Carlo Rambaldi, criador do extraterrestre "ET" e do monstro "Alien" e galardoado três vezes com o Óscar para os melhores efeitos especiais.

1935 - Alemanha Nazi. São aplicadas as Leis de Nuremberga que excluem definitivamente os judeus dos direitos de cidadania.

1942 - II Guerra Mundial. Forças alemãs atacam Estalinegrado.

1949 - Konrad Adenauer é eleito o primeiro chanceler da Alemanha Federal, após a II Guerra Mundial.

1963 - Ataque do Ku Klux Klan a uma igreja batista, em Birmingham, no Alabama, causa a morte a seis crianças.

1971 - Primeira ação do Greenpeace. Doze voluntários canadianos içam uma bandeira com o símbolo da paz e partem de Vancouver num velho barco de pesca, o "Phyllis Cormack", com o objetivo de impedir um teste nuclear do Governo norte-americano em Amchitka, ilha ao largo do Alasca.

1979 - A Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, cria o Serviço Nacional de Saúde, no âmbito do Ministério dos Assuntos Sociais, enquanto instrumento do Estado para assegurar o direito à proteção da saúde, nos termos da Constituição. O acesso é garantido a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, bem como aos estrangeiros, em regime de reciprocidade, apátridas e refugiados políticos.

1988 - O Parlamento Europeu aprova o relatório que condena a ocupação de Timor-Leste pela Indonésia.

1989 - A urna com os restos mortais do escritor português Eça de Queiroz, morto em Paris, em 1900, é trasladada de Lisboa para o jazigo de família em Tormes.

1998 - A Optimus, terceira operadora portuguesa de redes móveis, inicia a atividade.

- Registo do domínio Google.com.

1999 -- O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) entra em funções.

2003 - Entra em vigor o novo regime da ação executiva sobre processos de penhoras e cobranças de dívidas.

- Morre, aos 91 anos, o monsenhor Manuel Teixeira, padre, historiador da língua portuguesa, o último representante da Macau missionária.

2004 - A investigadora Maria Amélia Carrodo é distinguida com a medalha europeia de Química Inorgânica.

- Morre, com 55 anos, Johnny Ramone, guitarrista e cofundador da banda The Ramones.

2005 -- Assembleia da República aprova fim de privilégios de titulares dos cargos políticos.

- O primeiro ministro israelita Ariel Sharon admite, na Cimeira da ONU, o direito do Estado Palestiniano.

2007 -- 115 presos preventivos são libertados e sujeitos a medidas de coação alternativas, no âmbito do novo Código de Processo Penal.

- Morre, aos 90 anos, o trombonista cubano Generoso Jiménez.

- Morre, aos 29 anos, o escocês Colin McRae, o mais jovem campeão do Mundo de ralis e o primeiro britânico a conquistar esse título, na sequência de um acidente de helicóptero na região de Larnack, Escócia.

2008 - A Lehman Brothers, um dos gigantes da banca de investimento mundial, declara falência causando uma queda em todos os mercados financeiros, assinalando uma mudança no sistema financeiro global.

- O Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, e o seu rival, Morgan Tsvangirai, assinam um acordo de partilha de poder concluído ao fim de cinco meses de violência e após difíceis negociações. O acordo para a formação de um governo de unidade nacional põe fim a quase três décadas de monopólio no poder do atual Presidente Mugabe.

- Morre o teclista Richard Wright, um dos membros fundadores dos Pink Floyd, de cancro. Tinha 65 anos

2009 -- Morre, aos 57 anos, Patrick Swayze, ator norte-americano, protagonista de "Dirty Dancing" e "Ghost".

2011 - O governo anuncia a criação da Direção Geral do Património Cultural, que integra os institutos dos museus, património arquitetónico e arqueológico - IGESPAR e IMC - bem como a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo.

- É aprovado em Conselho de Ministros o relatório final do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC) que prevê a extinção de 23 direções gerais, 19 institutos públicos e 19 órgãos consultivos.

2012 - Realizam-se manifestações um pouco por todo o Portugal, iniciativa do movimento "Que se lixe a troika! Queremos as nossas vidas!", que juntaram muitos milhares de pessoas. Em Lisboa os manifestantes desfilaram da Praça José Fontana em direção à Praça de Espanha.

- Morre, aos 89 anos, Roberto Roversi, poeta italiano, fundador da revista Officina.

2015 -- No Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato, o ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto e outras 13 pessoas são acuados por corrupção e outros crimes.

- A Coreia do Norte anuncia que começou novamente a operar o reator nuclear de Yongbyon, considerado a principal fonte de plutónio do regime de Kim Jong-un para abastecer o seu programa de desenvolvimento de armas nucleares.

2017 - A agência de notação financeira Standard and Poor's (S&P) tira Portugal do 'lixo', revendo em alta o 'rating' atribuído à dívida soberana portuguesa de 'BB+' para 'BBB-', um primeiro nível de investimento.

- Morre, aos 91 anos, em Los Angeles Harry Dean Stanton, ator norte-americano protagonista do filme "Paris, Texas".

2018 - A equipa masculina do Benfica vence a Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo de pista de sub-20, em Castellón, Espanha.

- A judoca portuguesa Patrícia Sampaio sagra-se campeã europeia de juniores, na categoria de -78 kg, ao vencer na final, em Sófia, a alemã Christina Faber, por 'waza ari'.

2019 -- Morre, aos 67 anos, Roberto Leal, cantor.

- Morre, aos 75 anos, Ric Ocasek, norte-americano, vocalista da banda The Cars.

