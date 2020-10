1844 - Nasce Henry John Heinz, fundador da primeira empresa de produtos pré-preparados e embalados.

1879 - Sai o primeiro número do jornal "A Voz do Operário".1884 - Nasce a norte-americana Eleanor Roosevelt.1885 - Nasce o escritor francês François Mauriac, Prémio Nobel da Literatura, Grande Prémio de Romance da Academia Francesa, autor de "Thérèse Desqueyroux".1876 - É fundado o "Diário de Notícias" do Funchal.