1654 -- D. João IV institui a Casa do Infantado.1675 -- É inaugurado o Observatório Astronómico de Greenwich, no Reino Unido.1829 -- O compositor polaco Frederic Chopin dá o primeiro concerto em Viena, Áustria.1863 - O Cambodja é declarado protetorado francês.1897 -- Nasce a escritora britânica Enid Blyton, criadora das aventuras dos Cinco e dos Sete.1906 -- O francês Eugene Augustin Lauste regista a patente da sonorização de filmes.1912 -- Marrocos passa a protetorado francês.1914 -- Os cidadãos judeus são expulsos da cidade de Mitchenick, na Polónia.1918 -- Grande Guerra 1914-18. Termina a Batalha de Amiens, decisiva para a vitória aliada no conflito.1919 -- É aprovada a Constituição Alemã, pela assembleia nacional de Weimar, primeira tentativa de democracia liberal.1921 - Os EUA convidam as potências mundiais, vencedoras da Grande Guerra, para a conferência sobre o Extremo Oriente.1927 -- Caldas da Rainha passa a cidade.1934 -- Abre a prisão de alta segurança da ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco, EUA. Seria desativada em março de 1963.1936 - Forças nacionalistas chinesas de Chiang Kai-Sekh entram em Cantão.1937 -- Morre, com 75 anos, a escritora norte-americana Edith Warton, autora de "A Idade da Inocência" e "A Casa do Incesto".1938 -- Partidários nazis destroem a sinagoga de Nuremberga, na Alemanha.1944 -- II Guerra Mundial. As forças alemãs retiram de Falaise, França. Em Itália, o 8.º Exército norte-americano chega a Empoli, Florença.1948 -- Abrem os X Jogos Olímpicos da era moderna, em Londres, os primeiros desde o começo da II Guerra Mundial.1952 - O príncipe Hussein é proclamado rei da Jordânia.1956 -- Morre, aos 44 anos, o pintor norte-americano Jackson Pollock, um dos nomes mais influentes do expressionismo abstrato.1960 -- É proclamada a independência da República do Chade.1961 -- Guerra Colonial. É efetuada a primeira operação militar portuguesa com lançamento de paraquedistas, na região de Quipedro, Angola.

- A Índia anexa os enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli.