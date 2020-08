Efemérides Lusa - 04 de agosto

Principais acontecimentos registados no dia 04 de agosto:1578 -- Batalha de Alcácer Quibir. Morte de D. Sebastião, sem descendência.1789 -- Revolução Francesa. Um mês depois da Tomada da Bastilha é abolido o sistema feudal.1792 -- Nasce o poeta do romantismo inglês Percy Bysshe Shelley, autor de "Prometheus Unbond". Definiu-se como "democrata, grande amante da humanidade e ateu".1849 -- Chegam a Moçâmedes, Angola, os primeiros colonos portugueses, vindos de Pernambuco, Brasil.1901 -- Nasce o trompetista de jazz Louis Armstrong, em Nova Orleães, Louisiana, EUA.1914 -- Grande Guerra de 1914-18. O Reino Unido declara guerra à Alemanha. A extensão do Império Britânico leva o conflito à dimensão mundial. Os EUA mantêm-se neutrais.