Efemérides Lusa - 02 de novembro

Principais acontecimentos registados no dia 02 de novembro, Dia de Finados e Dia internacional de Proteção aos Jornalistas:1866 - Início da Questão Coimbrã com a carta de Antero de Quental a António Feliciano de Castilho "Bom Senso e Bom Gosto", oposição "ao escândalo inaudito duma literatura desaforada". 1877 - Nasce em Gatão, Amarante, o escritor português Teixeira de Pascoaes (Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos), autor de "Sempre". 1906 - Nasce o cineasta e encenador italiano Luchino Visconti, realizador de "Obsessão", "Rocco e os Seus Irmãos" e "O Leopardo". 1911 - Nasce o poeta grego Odysseus Elytis, Prémio Nobel da Literatura em 1979. 1917 - É publicada a Declaração Balfour sobre a Palestina. 1919 - Nasce, em Lisboa, o escritor Jorge de Sena, professor e investigador, autor de "O Físico Prodigioso" e "Sinais de Fogo". 1930 - A empresa Du Pont anuncia o fabrico da primeira borracha sintética. 1950 -- Morre, aos 94 anos, o escritor e dramaturgo de origem irlandesa George Bernard Shaw, crítico, ensaísta, defensor do movimento trabalhista, autor de "Pigmaleão". 1954 -- Morre, com 84 anos, o pintor francês Henri Matisse, mestre da cor. 1956 - A Hungria renuncia ao Pacto de Varsóvia e apela à ONU para enfrentar a invasão soviética. A URSS veta o pedido no Conselho de Segurança. 1962 - O presidente dos EUA, John Kennedy, leva a público o balanço da crise dos mísseis de Cuba, que marcou o final do mês anterior. 1964 - O rei Saud da Arábia Saudita é deposto e substituído por Faiçal. 1972 - A Assembleia Geral da ONU reconhece a legitimidade da luta armada pela independência, nos territórios sob administração portuguesa. 1975 - É assassinado o cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. 1976 - Toma posse a Comissão Constitucional, presidida por Ernesto Melo Antunes. 1982 - Entra em funcionamento a agência noticiosa NP - Notícias de Portugal.1983 - É publicado o diploma que enquadra o "lay-off", suspensão do contrato de trabalho e redução temporária dos períodos de trabalho. 1989 - É constituído o Instituto Internacional de Língua Portuguesa. 1991 - O Parlamento moçambicano aprova a Constituição. 1998 - Morrem mais de dez mil pessoas na passagem do furacão Mitch, na Nicarágua e nas Honduras.2003 - Iraque. Morrem 16 soldados norte-americanos e 26 ficam feridos na queda de um helicóptero de transporte, abatido perto de Fallujah. - A coligação no poder na Georgia, liderada por Eduard Chevardnadze, vence as eleições legislativas. A coligação democrática denuncia manipulação dos resultados. - O Irão aceita suspender o enriquecimento de urânio, perante a Agência Internacional de Energia Atómica, mas não encerra programa nuclear. 2004 - O republicano George W. Bush é reeleito para a Presidência dos EUA. - É assassinado o cineasta holandês Theo van Gogh, numa rua de Amesterdão. 2005 - Portugal e Moçambique chegam a acordo sobre a entrega do controlo da gestão da barragem de Cahora Bassa ao país africano. - A NASA anuncia a descoberta de duas luas de Plutão. 2007 - Mais de 70 países apoiam um projeto de resolução na Assembleia-geral da ONU apelando a uma moratória sobre as execuções, com o objetivo de abolir totalmente a pena de morte.