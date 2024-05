Em comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa refere ter recebido "a renúncia da Sra. Kay McCall como administradora independente no Conselho de Administração da EDPR".

As alterações de órgãos sociais contemplam "a nomeação por cooptação da Sra. Laurie Fitch como membro independente do Conselho de Administração da EDPR", para preencher a vaga atual, no seguimento da proposta submetida pela Comissão de Nomeações e Remunerações, refere a informação.

"A Sra. Laurie Fitch irá contribuir para o Conselho de Administração da EDPR com o seu conhecimento sobre a indústria da energia, com especial foco no mercado dos EUA", acrescenta a empresa sedeada em Madrid.

Esta nomeação, que entrou em vigor hoje, será proposta para ratificação na próxima Assembleia Geral de Acionistas.

No final da sessão de hoje da Bolsa de Lisboa, a EDP Renováveis cedeu 0,51% para 13,72 euros.

