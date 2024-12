Segundo explica a empresa numa informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que esta transação inclui quatro parques solares operacionais, um dos quais localizado em Aragão, em operação há cerca de um ano e meio, e três localizados na Andaluzia, em funcionamento desde novembro de 2024.

Segundo a empresa, os contratos de compra de energia destes projetos têm a duração de 15 anos.

Esta transação surge no contexto do programa de cerca de seis mil milhões de euros de rotação de ativos da EDP Renováveis para 2024-2026 apresentado na revisão do Plano de Negócios de maio de 2024, acrescenta.

