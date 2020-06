Economista turco Dani Rodrik vence Prémio Princesa das Astúrias para as Ciências Sociais

O economista turco Dani Rodrik foi distinguido hoje, em Oviedo, Espanha, com o Prémio Princesa das Astúrias para as Ciências Sociais 2020, por fazer com que o sistema económico seja "mais sensível às necessidades da sociedade".