"Todos os habitantes de Barsovo estão a ser retirados para as escolas n.º 6 e n.º 7 da aldeia de Krasny Oktiabr, no distrito de Kirzhach", disseram as autoridades locais, segundo a agência oficial de notícias TASS, que também anunciou a retirada dos habitantes de Mirnoe.

O governador da região de Vladimir, Alexandr Avdeyev, escreveu na plataforma Telegram que "os serviços responsáveis estão a trabalhar no local" e remeteu para mais tarde pormenores sobre o que aconteceu.

